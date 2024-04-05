Turgutlu'da 530 bin makaron ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 530 bin makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında S.A'ya ait bir depoda arama yaptı.

Aramada 190 bin dolu, 340 bin boş makaron, kaçak 120 kilogram kıyılmış tütün ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.