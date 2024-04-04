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        Özel: Seçmen bize tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdi (2)

        MANİSA'YAGEÇTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı memleketi Manisa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:30
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        Özel: Seçmen bize tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdi (2)
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        MANİSA'YAGEÇTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı memleketi Manisa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesinde belediye binası arkasındaki alanda vatandaşlara seslenen Özel, "Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Tüketici kredisi al harca diye verilir. Tüketici kredisi çok borçlanmışsın, al borcunu kapat ve taksit taksit öde diye verilir. Benim meydan meydan talep ettiğim, tüm siyasi partilerden talep ettiğim kredi yatırım kredisidir. İnsanlar emeklisi, genciyle, çiftçisi, esnafıyla, beyaz, mavi, gri yakalı çalışanlarıyla, Türkiye’nin adil yönetilecek, sosyal demokrat anlayışla onlara sahip çıkarak yönetilebilecek, emeği öne alacak, emek mücadelesini sahiplendirecek, kimseyi ötekileştirmeyecek bir anlayışa yatırım kredisi vermiştir. Bu krediyi doğru kullanırsak genel seçimlerde nasıl bir banka yatırımı yapan firmadan memnunsa artırarak kredi verir, o krediyi bize verecek, bu ülkeyi bize yönettirecektir" dedi.

        'MANİSA’DAN İZMİR’E KARAYEL ESMİŞ'

        CHP’nin, 1977 yılından sonra ilk kez yüzde 38 oy oranı ile Türkiye’nin birinci partisi olduğuna dikkat çeken Özel, "Manisa artık Manisa’nın evladı tarafından eşit, hakkaniyetli şekilde yönetilmeyi hak ediyordu. Manisa tüm ilçeleri, örgütümüzde emeği olan ya da örgütümüzün üzerinde tam mutabık olduğu isimlerle adaylaştırma çalışmalarını tamamladık. Biz birbirimize sarıldık. Manisa bize sarıldı. Sağ olsun şimdi yanımızda İzmir İl Başkanımız da var. O dedi ki İzmir’den esen meltemi, Manisa’ya ulaştırırsak, Manisa’yı kazanırız demişti. Seçim sonuçlarına baktık. İzmir yüzde 50 o akşam. Manisa yüzde 60. İzmir’den Manisa’ya meltem değil Manisa’dan İzmir’e karayel esmiş. Ben emek veren il başkanımın şahsında, tüm ilçe başkanlarıma, il yöneticilerine, ilçe yöneticilerine, bu görevi geçmişte yapanlara, kadın ve gençlik kollarına, hiçbir görevi olmasa da partinin bir neferi olarak Atatürk’ün baba evinin bugüne kadar bacasını tüttürenlere, çayını demleyenlere teşekkür ediyorum. 40- 50 yıldır iktidarda değiliz ama bir aradayız. Bu birlikteliği Manisalılar gördü. Şunu gördüler. Tayin yaptıramazlar, terfi yaptıramazlar. İhale zaten almazlar. Bu partinin üyesi olunca hiçbir işleri görülmez ama bir yere gitmezler. Bu insanlar, bu insanlara güvendiler ve Manisa siyasi tarihte görülmeyen bir başarıyı elde etti. Sadece 2 seçim önce sıfır belediyemiz vardı, aynı kanunlarla. Belediye meclislerinde çoğunda hiç belediye meclis üyemiz yoktu. Büyükşehirde sadece 7 belediye meclis üyemiz vardı. Bugün 16 ilçede seçime girdik, 14 ilçede seçimleri kazandık. 15’inci olarak da Ferdi Zeyrek Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu büyük onur için bütün Manisalılara, hangi siyasi görüşten olursa olsun yüzde 60 oyla bu güveni telkin eden bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum. Partinin genel başkanı olarak yetiştiğim, büyüdüğüm, ekmeği ve suyuyla büyüdüğüm bu memlekette, sizin huzurunuzda şunu ilan etmek durumundayım. CHP, 1977 yılından sonra ilk kez yüzde 38 oy oranı ile Türkiye’nin birinci partisidir" ifadelerine yer verdi.

        'ATATÜRK'ÜN PARTİSİ İKTİDAR OLACAK'

        Türkiye’de de CHP’yi iktidara taşıyacaklarını belirten Özel, "Son olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi, bir kez daha şunu hatırlatıyoruz. CHP kurucu partidir. Gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Şimdi o parti, Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadele'nin partisi, Cumhuriyeti kuran parti, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren parti. Çok partili rejime geçen parti. Sendikal hakları getiren parti. Emeklilik hakkını getiren parti. CHP, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında siyasi ittifaklarla değil, milletle, seçmenle sandıkta kurduğu gönül ittifakı ile bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkmıştır. Seçimleri Türkiye ittifakı ile kazandık. Türkiye ittifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı- beyaz, en büyük Türkiye. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazanacak. İlk seçimlerde Atatürk'ün partisi iktidar olacak" dedi.

        'CHP BABA OCAĞIDIR'

        Gençlere seslenen Özel, "CHP baba ocağıdır. Herkes baba ocağında doğar. Sonra kimi gider büyüğünü arar, kimi küçüğü ile yetinir, kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün ihtiyaç doğarsa baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bu baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Gelene nereden geldin demeyiz. Çünkü tapusu bizde değildir. Tapusu ne Özgür Özel’dedir ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit’te de yoktu, İnönü’ye de kayıtlı değildir. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Her yaştan gençleri, bilhassa gençleri, her siyasi görüşü mademki başınız sıkışmıştır, baba evine davet ediyoruz" diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i ziyaret eden Özel, anı defterini imzaladı. Makama geçen Özel, Zeyrek’e görevinde başarılar diledi. Özel, buradan ayrıldıktan sonra baba evine gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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