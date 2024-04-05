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        Akhisar Kaymakamı Kütük'e Polis Haftası ziyareti

        Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:49
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        Akhisar Kaymakamı Kütük'e Polis Haftası ziyareti
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        Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'ü ziyaret etti.

        Kaymakam Kütük, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Polisliğin önemini vurgulayan Kütük, hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi.

        İlçe Emniyet Müdürü Başaran da Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

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