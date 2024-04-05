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        Turgutluspor'da Çelik gitti

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı deplasmanda Eynesil Belediyespor'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 4-2 yenilerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını teperken, ikinci sıradaki yerini de Elazığspor'a kaptıran Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:55
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        Turgutluspor'da Çelik gitti
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı deplasmanda Eynesil Belediyespor'a ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 4-2 yenilerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını teperken, ikinci sıradaki yerini de Elazığspor'a kaptıran Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı yönetim, sezon başından beri takımı yönetip devre arasında istifadan dönen, geçen haftalarda da yaptığı açıklamalarla yöneticilerin tepkisini çeken Çelik'le vedalaştı. Turgutluspor yönetimi, "Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı.

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