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        Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kongre kararı

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamayı garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yönetim, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediye yönetiminin değişmesi sonrası olağanüstü kongre kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:40
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kongre kararı
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        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamayı garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yönetim, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediye yönetiminin değişmesi sonrası olağanüstü kongre kararı aldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapılacak seçimli genel kurulun ilk tarihi 18 Nisan, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci tarihi ise 25 Nisan olarak açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, "İki yıl daha görev süremiz olmasına rağmen bu kararı almamızın en büyük nedeni yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in uyum içinde çalışacağı bir ekip oluşturup, kendi projelerini hayata geçirmesi için imkan oluşturmaktır. Her zaman söylediğimiz gibi bu kulüp, bu takım Manisa’nın takımıdır. Bizlere düşen, bize emanet edilen kulübü en güzel şekilde oluşacak yeni yönetim kuruluna teslim etmektir. Yeni yönetim kurulunun bütün branşlarda gelecek sezonun planlaması için en erken sürede göreve başlayıp, yapılanması kulübün başarısını olumlu yönde etkileyecektir" açıklamasını yaptı. Süper Lig'e ilk kez geçen yıl çıkan Manisa ekibi ilk sezonunda Avrupa vizesi alıp FIBA Europe Cup'ta ülkemizi temsil etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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