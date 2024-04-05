Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara göreve başladı

Demirci Kaymakamı Adem Kaya da, Kara'yı ziyaret ederek başarı diledi.

Programda AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da birer konuşma yaptı.

Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler yapacaklarını kaydeden Kara, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

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