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        Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu

        MANİSA'da, Spil Dağı'ndaki bir vadide bulunan derede çürümüş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:45
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        Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu
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        MANİSA'da, Spil Dağı'ndaki bir vadide bulunan derede çürümüş erkek cesedi bulundu.

        Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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