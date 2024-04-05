Manisa Spil Dağı'nda erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saatlik tırmanışla bölgeye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir kişi, Spil Dağı eteklerinde kayanın dibinde ceset olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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