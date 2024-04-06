Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka

Manisa ekibi ligdeki ikinci sezonunda 25 maçta 13 galibiyetle bitime 5 hafta kala Play-Off hattındaki yerini koruyor. Darüşşafaka'nın ise 12 galibiyeti var. Manisa BŞB'de yönetim 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

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