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        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka

        Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçlık mağlubiyet serisinden sonra geçen hafta Türk Telekom'u deplasmanda yenerek Play-Off bileti için büyük avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:05
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Darüşşafaka
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        Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçlık mağlubiyet serisinden sonra geçen hafta Türk Telekom'u deplasmanda yenerek Play-Off bileti için büyük avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

        Manisa ekibi ligdeki ikinci sezonunda 25 maçta 13 galibiyetle bitime 5 hafta kala Play-Off hattındaki yerini koruyor. Darüşşafaka'nın ise 12 galibiyeti var. Manisa BŞB'de yönetim 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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