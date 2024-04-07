Turgutluspor - Amasyaspor FK: 1-1

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hesapları yapan Turgutluspor evinde yeni teknik direktörü Eray Gülay'la çıktığı ilk maçta evinde Amasyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu maç öncesi 7 futbolcusunu kadro dışı bırakan Turgutluspor, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında Miraç'ın attığı golle Amasyaspor önünde 1-0 geriye düştü. Kırmızı-siyahlılar dakikalar 87'yi gösterdiğinde Mert'in ayağından beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Turgutluspor bu sonuçla puanını 47 yapsa da zirve yarışında yara aldı. Amasyaspor ise 28 puana ulaştı ve düşme korkusunu atlatamadı.