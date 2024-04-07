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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:52
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        SalonMuradiye

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönüştaş

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege Arar 6, Anderson, Mustafa Baki Görür 13, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 13, Barış Çağan Özkan 5

        Darüşşafaka Lassa: Adams 8, Woodard 7, Abdur Rahkman 11, Berk Demir 8, Muhsin Yaşar 13, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Cartlon 15, Pandi

        1. Periyot: 12-21

        Devre: 37-33

        3. Periyot: 56-44

        Beş faulle çıkan: 39.45 Ege Arar (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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