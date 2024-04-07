Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
SalonMuradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönüştaş
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege Arar 6, Anderson, Mustafa Baki Görür 13, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 13, Barış Çağan Özkan 5
Darüşşafaka Lassa: Adams 8, Woodard 7, Abdur Rahkman 11, Berk Demir 8, Muhsin Yaşar 13, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Cartlon 15, Pandi
1. Periyot: 12-21
Devre: 37-33
3. Periyot: 56-44
Beş faulle çıkan: 39.45 Ege Arar (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
MANİSA
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