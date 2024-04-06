Bayram öncesi tatil yolundaki şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda 30-40 dakikalık mola süresinde araçlarını şarj edebiliyor.

Akhisar'daki bir istasyonda otomobilini şarj eden sürücü Alpay Cino, İstanbul ile İzmir arasında sık seyahat ettiğini, güzergahta istasyon sayısının artmasıyla şarj konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Cino, "Geçen yaz daha çok zorlanmıştık. Bu yolda 1 ya da 2 tane vardı. O zaman randevuyla gelmeme rağmen 1,5-2 saat beklediğim oldu. Şarj istasyonu sayısı bu sene oldukça arttı. Elektrikli otomobil sayısının da artması nedeniyle bugün biraz yoğunluk var. Fakat çok rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz şu anda. Daha da iyi olacak." dedi.

İsmail Ercis de İzmir'e bayram tatiline gittiğini belirterek, "Uzun süredir elektrikli araç kullanıyorum. Çok fazla tatilde de böyle yolculuk yaptım. Son dönemde sayılar arttığı için sıkıntılar azalmaya başladı. Sadece İstanbul - İzmir arasında çok problem yaşıyorduk. Çünkü her İstasyonda tek şarj yeri vardı." ifadelerini kullandı.