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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:26
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 2 kilo 557 gram esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.K. ve N.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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