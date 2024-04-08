Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yapılan aramalarda 2 kilo 557 gram esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.