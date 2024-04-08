Turgutlu'da Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Burada, görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personeline belgeleri verildi.

Törene Kaymakam Selami Kapankaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

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