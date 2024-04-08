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        Turgutlu'da Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:55
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        Turgutlu'da Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene Kaymakam Selami Kapankaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.

        Kutlama programı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Burada, görevlerinde üstün başarı gösteren emniyet personeline belgeleri verildi.

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