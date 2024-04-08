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        Manisa'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:46
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan C.K. ve N.G'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.K. ve N.G, karakoldaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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