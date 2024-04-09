Salihli'de 4 firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (33), K.A. (25), M.Y. (46) ve E.S. (33) yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.