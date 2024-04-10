Manisa'da polis sürücü ve yolcuların bayramını kolonya ve şekerle kutladı

Manisa'da trafik denetimi yapan polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa - İzmir karayolunda denetimlerini artırdı.

Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan ekipler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, gazetecilere turizm merkezlerine geçiş güzergahında bulunan şehirde trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.