Genç Fenerbahçelilerden Kaymakam Sağlam'a ve Kızılay’a ziyaret

Salihli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu üyeleri, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı ve Türk Kızılayı Salihli Genel Hizmet Yöneticisi Osman Uçkan'ı ziyaret ederek, Fenerbahçe atkısı hediye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu üyeleri, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren grup üyeleri, Kaymakam Sağlam'a Fenerbahçe atkısı hediye etti. Kaymakam Sağlam da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Daha sonra Türk Kızılayı Salihli Şubesi'ne de bir ziyaret gerçekleştiren taraftarlar, burada Türk Kızılayı Salihli Genel Hizmet Yöneticisi Osman Uçkan ile Kızılay işbirliğinde yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Taraftarlar ziyaretin sonunda ise Uçkan’a Fenerbahçe atkısı hediye etti.

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