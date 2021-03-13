Manisa'da gergin genel kurul Sık sık yaşanan gergin anlar nedeniyle uzayan Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrası mevcut başkan güven tazeledi

Manisa'da sakin başlayan 408 üyesi bulunan Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Seçimli Olağan Genel Kurulunda gergin anlar yaşandı. Kooperatif bahçesinde yapılan genel kurulda 6 yıldır başkanlık yapan Mustafa Şahintepe ile İbrahim Pekar yarıştı. Mustafa Şahintepe 187 oyla yeniden başkan seçilirken rakibi İbrahim Pekar ise 171 oy aldı.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek sorunları bildiklerini ve Ankara’ya ilettiklerini açıkladı. Kooperatifin yüzde 100 iştiraki olan Manisa Spil Nakliyat Taşımacılık Otomotiv Yedek Parça Turizm Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin Halk Bankası Manisa Şubesi’nden kullanacağı 15 milyon TL’ye yakın kredi limitiyle ilgili kooperatifin müşterek müteselsil kefareti için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve akaryakıt fonu oluşturulmasıyla ilgili maddeler görüşüldüğü sırada tartışmalar başladı. Divan Başkanının uyarılarına rağmen tartışmalar devam etti. Kürsüde konuşanlara genel kurula katılan üyelerin izin almadan cevap vermesi tartışmaların büyümesine neden oldu. Tartışmalar büyüyünce araya giren Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç kürsüye çıkarak, “Bu seçimi kim kazanırsa kazansın, yarın gene hep beraber aynı işi yapacağız. Birbirimize saygılı olalım, kooperatifimize yakışır genel kurul olsun” dedikten sonra ortam biraz sakinleşti. Sakinleşen ortam genel kuruldaki iki maddenin oylanması sırasında yeniden gerilince Ticaret Bakanlığına bağlı hükümet komiseri iki adayın yönetiminden birer kişi alarak kullanılan oyları saydı. Yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi 151 evet oyuna karşılık 159 hayır oyuyla ret edildi. Akaryakıt fonunun kurulmasıyla ilgili maddede 153 evet oyuna karşılık 168 hayır oyuyla iptal edildi. Saat 11.30’da başlayan genel kurul tartışmalar nedeniyle saat 15.00’a kadar devam ederken, ortalık sakinleşince üyeler oy kullanmaya başladı. Yapılan oylamada 408 üyeden 359’u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken, Mustafa Şahintepe 187 oyla yeniden başkan seçildi, rakibi İbrahim Pekar ise 171 oy aldı.

Mustafa Şahintepe’nin yönetiminde Mustafa Çelik, Ersin Kafa, Yasettin Atalan, Cemal Erdemir, Ahmet Tartan, Kahraman Ünal yer aldı.

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