İl Sağlık Müdürü Yemenici’den aşı çağrısı

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa’da 1. ve 2. doz aşılama çalışmalarında toplam 600 bin kişiye yaklaşıldığını açıklayarak, 2. Doz aşılaması gelen vatandaşları en yakın sağlık kuruluşunda aşı olmaya davet etti. Yemenici ayrıca Manisa’nın tüm ilçelerinde Biontech aşısının uygulanmaya başlandığını ve en kısa zamanda 4 ve üzeri hekim bulunan aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşısını vatandaşlarla buluşturabilmek amacıyla çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının Covid19 salgınına karşı verdiği mücadele ve girişimler sonucunda Türkiye önemli miktarda aşıyı temin ederek vatandaşlarının kullanımına sundu. Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada aşı sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşılarını yaptırmaları istenirken, Manisa’da birinci doz aşılanan kişi sayısının 345 bini, ikinci doz aşılama sayısının da 253 bini geçtiği ve toplamda 600 bin kişiye yaklaşıldığı bildirildi.

Manisa’nın tüm ilçelerinde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadelede en önemli silah aşıdır. Salgınla mücadele sürecinin temeli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra aşılama süreci de oldukça büyük önem arz etmektedir. İlimizde Biontech Covid19 Aşısı Uygulama Merkezleri’nin sayısını arttırarak, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı aşılama için gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda Biontech Covid19 Aşısı tüm ilçelerimizdeki hastanelerimizde uygulanmaya başlanmıştır. 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile Bakanlığımızın aşı hakkı tanımladığı vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS Web, MHRS mobil), Alo 182 veya eNabız üzerinden randevularını alarak haftanın 7 günü gece saat 24.00’ e kadar aşılarını yaptırabileceklerdir. Yakın zaman içerisinde ise 4 ve üzeri hekim bulunan Aile Sağlığı Merkezlerimizde Biontech aşısını vatandaşlarımızla buluşturabilmek amacıyla çalışma içerisindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde de bu hizmeti başlatmış olacağız. Bu illetten kısa zamanda kurtulabilmemiz için vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyorum. Lütfen randevunuzu alın ve en kısa sürede aşınızı yaptırın. Ayrıca ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı da bir an önce aşılarını yaptırmak üzere sağlık kurumlarımıza davet ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.