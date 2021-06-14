MCBÜ Kozmetoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi hizmetlerine yeniden başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Kozmetoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, salgının etkisinin yoğun olduğu süreçte ara verdiği hizmetlerine, Covid19 salgını normalleşme koşulları da gözetilerek, uygun ortam ve tedavi uygulamalarıyla yeniden başladı.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi binasında bulunan merkezde, kozmetik amaçlı birçok işlem, alanında deneyimli hekim kadrosu tarafından uygulanıyor. Merkezde yapılan uygulamalar arasında; daha genç ve sağlıklı bir yüz görünümü için cilt bakımı; sivilce, leke ve kırışıklık tedavisi amacıyla kimyasal peeling işlemleri; kaş arası, alın ve göz kenarındaki kırışıklıkların ve aşırı terlemenin (koltuk altları ve eller) tedavisinde botoks uygulamaları; dudakların belirginleştirilmesi ve dolgunlaştırılması, burun şekillendirme, yüz görünümündeki şekil ve hacim kaybına bağlı estetik kusurların giderilmesi amacıyla dolgu uygulamaları ile saç dökülmesi tedavisinde PRP, mezoterapi uygulamaları ve saç ekimi işlemleri yapılmakta. Vücut şekillendirme cihazı ile bölgesel incelme ve selülit tedavisinin de uygulandığı merkezde, farklı lazer cihazları ile aşırı kıllanma ve istenmeyen tüylerin tedavisi amacıyla epilasyon, dövme silme, cilt gençleştirme ve sıkılaştırma, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisi, sivilce izleri, yanık, yara, ameliyat izlerinin ve gebelik çatlaklarının tedavisi, kızarıklıklar ve kılcal damar genişlemeleri ile tırnak mantarının tedavisi yapılabiliyor. Hafta içi her gün 09.0016.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan Kozmetoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde kozmetik uygulamalar, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından uygulanıyor. Kozmetoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Doç. Dr. Cemal Bilaç’ın müdürlüğünde, Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aylin Türel Ermertcan, Prof. Dr. Serap Öztürkcan, Prof. Dr. Kamer Gündüz, Prof. Dr. Işıl İnanır, Prof. Dr. Mustafa Turhan Şahin ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yavuz Keçeci, Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Evrenos ve Güzellik Uzmanı Elvan Kuş’tan oluşan alanında yetkin kadrosuyla hasta kabulü yapmaya başladı. Merkezde, pandemi koşullarına uygun ortam ve tedavi uygulamaları sayesinde, tıbbi işlemler güvenle gerçekleştirilirken estetik işlemlerde danışmanlık almanın da mümkün olduğu belirtildi.

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