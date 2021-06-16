Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 3 parça halinde 83,99 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 5 adet Sentetik Ecza ele geçirildi. Konuyla ilgili K.G., S.K. ve G.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, dün adli makamlarca G.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.G. ve S.K. isimli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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