Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi

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Yunusemre Belediyespor futbol altyapıda 20122015 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı festivali sona erdi. Festival sonunda belirlenen isimler yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

Yunsuemre Belediyespor alt yapı 14 16 Haziran tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapıldı. 201220132014 ve 2015 doğumlu sporcular katıldığı festival sonunda Antrenörler tarafından tespit edilen isimler, Yunusemre Belediyespor futbol altyapı yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

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