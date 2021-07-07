Başkan Kayda’ya kamulaştırma yetkisi Başkan Kayda: “Mücadelemiz Salihli’ye yatırımcıları getirmek”

Salihli Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya organize sanayi bölgesi 3.etabı için kamulaştırma yetkisi verildi.

Salihli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirirken, toplantıda 9 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantıda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre Salihli Organize Sanayi Bölgesi 3.Etap Kamulaştırma işlemlerinin Salihli Belediyesi tarafından yapılması ve bu konu ile ilgili Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya protokol imzalama yetkisi verilmesi hususu görüşüldü. Talebe CHP grubu karşı çıktı. CHP Grup Sözcüsü Yavuz Özdem, “OSB Müteşebbis heyeti Salihli Belediyesine kamulaştırma için bir karar almıştı. Ancak son yapılan genel kurul ile OSB Müteşebbis heyeti değişti. Belediyemizde bunu alelacele meclis gündemine getiriyor. Ben bunu anlamlı bulmuyorum. Kamulaştırma kararını OSB’nin yeni yönetimi alsaydı daha uygun olur” diye konuştu.



“Mücadelemiz Salihli’ye yatırımcıları getirmek”

Salihli OSB Müteşebbis Heyetinden 2. etap için 6 Mart 2015 tarihinde aldıkları yetki ile 2016 yılında 11 ayda 1355 dönüm araziyi hızlı bir şekilde kamulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, 45 fabrikanın yükseldiği 2. etapta 7 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Salihli OSB’nin yüzde 75 doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte 3. etap çalışmalarına başladıklarına dikkat çeken Başkan Kayda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Müteşebbis Heyet Toplantısında 15 üyenin imzasıyla 3. etap kamulaştırma çalışmalarının Salihli Belediyesi tarafından yapılması kararı aldıklarını belirterek, “2. etap kamulaştırma çalışmaları için belediyemize ait yerleri ipotek ettik ve tüm kamulaştırma bedellerini nakit ödedik. Salihli OSB, başlattığımız çalışmalarla sektöründe öncü büyük firmalardan ve iş insanlarımızdan büyük talep alıyor. Bizim çabamız, yatırımcıları Salihli’mize getirmek, biz bunun mücadelesini veriyoruz. CHP grubu olarak, Salihli’ye yatırımcıların gelmesine karşı iseniz siz hayır oyu verin o zaman. CHP’li meclis üyelerini Salihli halkına şikayet ediyorum” diye konuştu.

3.etapta 716 dönüm alanın kamulaştırılacağını belirten Başkan Kayda, “Yapılacak olan kamulaştırma ile Salihli OSB devasa bir alana sahip olacak” dedi.

Salihli OSB 3. etap kamulaştırma işlemlerinin Salihli Belediyesi tarafından yapılması ve bu konuyla ilgili Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya yetki verilmesi talebine MHP, AK Parti ve İYİ Parti kabul oyu, CHP ise ret oyu verdi. Talep, oyçokluğu ile kabul edildi.

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