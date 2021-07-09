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Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı Jandarma ekipleri yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti

İHA

Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı Jandarma ekipleri yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında yaralı olarak bulunan kukumav baykuşu koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında yol kenarında hareket etme güçlüğü çeken baykuş fark etti. Durum üzerine araçtan inen ekipler kukumav baykuşu olduğu belirlenen hayvanın yaralı olduğunu tespit etti. Duyarlı ekipler hemen koruma altına aldıkları baykuşu ilk olarak veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. İlk tedavisi tamamlanan yaralı baykuş uygun koşullarda yeniden doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

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