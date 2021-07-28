Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı

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Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Yunusemre ilçesinde, Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Öz'e ait 3 keçi, dün akşam saatlerinde Spil Dağı eteklerinde otlarken mahsur kaldı. Keçilerinin mahsur kaldığını söyleyen Öz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yardım istedi. Spil Dağı'ndaki yaklaşık 100 metrelik kayalık bir yamacın ortasında mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekiplerinin yukarıdan halatla alana inmesinin ardından tek tek yukarı çıkarıldı. Keçilerine kavuşan Ahmet Öz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Serkan ÖZDEMİR

2021-07-28 21:09:15



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