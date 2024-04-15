10 gün canlı kalabilen Manisa laleleri açtı, koparmanın cezası 387 bin 142 lira

MANİSASpil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), havaların ısınması ile açtı. Doğaseverler laleleri görebilmek için Spil'e çıkarken, koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL oldu.

Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda, baharı müjdeleyen endemik türlerden Manisa laleleri, havaların ısınması ile açmaya başladı. Senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün boyunca canlı kalabilen laleler, büyük ilgi de uyandırıyor. Doğaseverler laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, bulabilenler bol bol fotoğrafını çekiyor.