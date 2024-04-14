Somaspor - Uşakspor: 2-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor, 35'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği küme düşmesi daha önce kesinleşen Uşakspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 34'üncü dakikada Yiğit Utku, 75'inci dakikada Arda kaydetti. Bu sonuçla Somaspor 47 puana ulaşırken, Uşakspor üst üste 16'ncı yenilgisini alıp 5 puanda kaldı.

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