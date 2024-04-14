Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor - Uşakspor: 2-0

        STAT:Soma AtatürkHAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Mücahid Adem ÇelebiSOMASPOR: Tunay - Mahmut, Mücahit (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor - Uşakspor: 2-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Soma Atatürk

        HAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi

        SOMASPOR: Tunay - Mahmut, Mücahit (Dk. 72 Erkan), Kenan (Dk. 82 Ceyhun), Cemil (Dk. 72 Arda), Kamil, Yasin (Dk. 82 Mert), Yunus Emre (Dk. 72 Oğuzhan), Yiğit Utku, Hakan, Abdulkadir

        UŞAKSPOR: Mürsel - Oğulcan, Ufuk (Dk. 60 Emirhan), Enes Cavcav (Dk. 88 Arda Acar), Arda Özdemir, Eren (Dk. 88 Enes Altın), Halil, Eray, Mustafa Kemal (Dk. 70 Mahmut), Tahir Kaan, Zekeriya (Dk. 46 Alperen)

        GOLLER: Dk. 34 Yiğit Utku, Dk. 75 Arda (Somaspor)

        SARI KART: Tahir Kaan (Uşakspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor, 35'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği küme düşmesi daha önce kesinleşen Uşakspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 34'üncü dakikada Yiğit Utku, 75'inci dakikada Arda kaydetti. Bu sonuçla Somaspor 47 puana ulaşırken, Uşakspor üst üste 16'ncı yenilgisini alıp 5 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü
        Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü
        Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü
        Manisa BŞB garanti peşinde
        Manisa BŞB garanti peşinde
        Somaspor prestij sınavında
        Somaspor prestij sınavında
        Manisa FK puanı kurtardı
        Manisa FK puanı kurtardı