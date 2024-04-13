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        Somaspor prestij sınavında

        -TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan Somaspor yarın küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:11
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        Somaspor prestij sınavında
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        -TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan Somaspor yarın küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Somaspor'un bitime 4 maç kala 44 puanı bulunuyor. Sezon boyunca çıktığı 32 karşılaşmada yalnız 1 kaz galip gelebilen, 15 maçını art arda kaybeden Uşakspor ise 5 puanla grubun en dibinde yer alıyor.

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