Somaspor prestij sınavında

-TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiasız kalan Somaspor yarın küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'u ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Somaspor'un bitime 4 maç kala 44 puanı bulunuyor. Sezon boyunca çıktığı 32 karşılaşmada yalnız 1 kaz galip gelebilen, 15 maçını art arda kaybeden Uşakspor ise 5 puanla grubun en dibinde yer alıyor.

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