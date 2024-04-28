Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü
MANİSA'da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MANİSA’da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Top Kale mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Spil Dağı Top Kale mevkisinde pikniğe giden Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada ayağı kaydı. Dengesini kaybeden kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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