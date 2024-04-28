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        Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü

        MANİSA'da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:15
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        Piknikte top oynarken kayalıklara düşüp öldü
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        MANİSA’da ailesiyle birlikte piknik için gittiği bölgede top oynarken ayağı kayarak kayalıklara düşen Behçet Kurşun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Top Kale mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Spil Dağı Top Kale mevkisinde pikniğe giden Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada ayağı kaydı. Dengesini kaybeden kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamadı, Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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