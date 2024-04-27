Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon Batman Petrolspor oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon Batman Petrolspor oldu. Play-Off'u garantileyen Turgutluspor'a konuk olan Batman ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turgutlu'da 3 puanı alan Batman Petrolspor, adını 2'nci Lig'e yazdırmayı başardı. Konuk takım 21'inci dakikada Akın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, müsabakanın 76'ncı dakikasında Nurettin'in golüyle rahatladı: 0-2. Ancak pes etmeyen Turgutluspor, 83'üncü dakikada Noyan'la farkı 1'e indirdi: 1-2. Noyan bu kez 85'inci dakikada sahne aldı ve tabela 2-2'ye geldi. Tunç Murat 90'ıncı dakikada Batman Petrolspor'a kritik galibiyeti getiren isim oldu. Sezonun son maçını 3-2 kazanan Batman Petrolspor, 2'nci Lig'e yükseldi. Batman Petrolspor oyuncuları ve teknik ekip 90 dakika bitiminde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Turgutluspor ise sezonu 47 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta Efeler 09'un rakibi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:
        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi
        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi
        Manisa FK kritik virajda
        Manisa FK kritik virajda
        Somaspor'un rakibi şampiyonluk peşindeki Amed Sportif
        Somaspor'un rakibi şampiyonluk peşindeki Amed Sportif