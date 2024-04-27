Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon Batman Petrolspor oldu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon Batman Petrolspor oldu. Play-Off'u garantileyen Turgutluspor'a konuk olan Batman ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turgutlu'da 3 puanı alan Batman Petrolspor, adını 2'nci Lig'e yazdırmayı başardı. Konuk takım 21'inci dakikada Akın'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor, müsabakanın 76'ncı dakikasında Nurettin'in golüyle rahatladı: 0-2. Ancak pes etmeyen Turgutluspor, 83'üncü dakikada Noyan'la farkı 1'e indirdi: 1-2. Noyan bu kez 85'inci dakikada sahne aldı ve tabela 2-2'ye geldi. Tunç Murat 90'ıncı dakikada Batman Petrolspor'a kritik galibiyeti getiren isim oldu. Sezonun son maçını 3-2 kazanan Batman Petrolspor, 2'nci Lig'e yükseldi. Batman Petrolspor oyuncuları ve teknik ekip 90 dakika bitiminde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Turgutluspor ise sezonu 47 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta Efeler 09'un rakibi oldu.
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