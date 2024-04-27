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        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi

        TFF 3. Lig 2. Grup son hafta mücadelesinde deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup eden TPAO Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:09
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        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
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        TFF 3. Lig 2. Grup son hafta mücadelesinde deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup eden TPAO Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi.

        Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede 21. dakikada Akın Akman'la öne geçen TPAO Batman Petrolspor, ikinci yarıda 76. dakikada Nurettin Çağlar'la farkı 2'ye çıkardı. Turgutluspor'un 83. ve 86. dakikalardan Noyan Öz'le 2-2 beraberliği yakaladığı müsabakada konuk ekip 90. dakikada Tunç Murat Behram'la 3-2 üstünlük kurdu. TPAO Batman Petrolspor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran teknik direktör Mesut Toros yönetimindeki TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig vizesi aldı. Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan TPAO Batman Petrolsporlu oyuncular şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

        En son 2021-2022'de sezonunda TFF 2. Lig'e çıkmayı başaran Batman temsilcisi, geçen sezon ligden düştükten sonra tekrar TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

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