Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak gelecek hafta kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını belirterek, diğer partilere de örnek olmasını isteyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak gelecek hafta kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını belirterek, diğer partilere de örnek olmasını isteyeceklerini söyledi.

        Özel, Manisa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin adaylarının kazandığı Yunusemre ile Şehzadeler belediyelerini ziyaret etti.

        Yunusemre Belediyesi ziyaretinde kazandıkları bütün belediyelerde herkesin hizmetinde olacaklarını ifade ederek Özel, seçimi sandıkta bıraktıklarını, ayrım gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini kaydetti.

        Özel, önceki belediye yönetimlerinin yapmış oldukları kusurları, küçük hataları görmezden gelebileceklerini anlatarak ancak kasıtlı yapılan, kamu zararına yol açan iş ve işlemlerin hesabını yargı önünde soracaklarını belirtti.

        Geçen aralık ayında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreninde provokasyona maruz kaldığını söyleyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmeseniz, orada bir provokasyon var.' diye uyardılar. 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum.' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki o olayların içinde büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesinin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak."

        Özel, kumpasın iki tarafı olduğunu söyleyerek, hepsinin yargı önünde hesap vereceğini ifade etti.

        - "İsraf ve tasarruf genelgesi yayımlayacağız"

        Özel, gelecek hafta CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere "israf ve tasarruf genelgesi" yayımlayacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz." dedi.

        Daha sonra Şehzadeler Belediyesine geçen Özel, Türkiye'nin gözünün Manisa'daki CHP'li belediyelerde olacağını belirterek, "Sizlerin başarısı, doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum." sözlerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi
        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi
        Manisa FK kritik virajda
        Manisa FK kritik virajda
        Somaspor'un rakibi şampiyonluk peşindeki Amed Sportif
        Somaspor'un rakibi şampiyonluk peşindeki Amed Sportif
        CHP Genel Başkanı Özel, Alaşehir ve Kula'da vatandaşlara hitap etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Alaşehir ve Kula'da vatandaşlara hitap etti:
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (3)
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (3)
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (2)
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin (2)