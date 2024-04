Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunusemre Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçmişte olan biten her şeyi geride bıraktıklarını belirterek, "AK Parti’ye oy atan, MHP'ye oy atan kimse kendini dışarıda hissetmesin. Bu belediyeler onlara da hizmet etmek için var. 'Efendim CHP var. Bundan sonra bize yaşam şansı tanımazlar' diye bir şey yok. Ne esnafı ne müteahhidi ne bir başkası, kurallar neyse herkese eşit uygulanacak. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Semih Balaban'a ziyarette bulundu. Balaban tarafından kapıda çiçekle karşılanan Özel, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte makama geçti. Ziyarette duygularını dile getiren Özel, “Manisa'da yıllardır biz seçim kaybettik. Yıllar oldu bayramlaşmaya iki kişi gitmiştik. Hep yalnızdık, hep zorluklar çektik. Bizi partinin milletvekili olarak, partinin grup başkan vekili olarak, ülkenin ana muhalefet partisi olarak arayıp da ‘Bir isteğiniz, yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soran olmadı. İl başkanıma talimatım o yönde oldu. Bundan sonraki her resmi günde, her resmi bayramda birinci partinin ve Manisa'daki iktidarın sahibi olarak bütün partileri arayıp onları da buralara dahil etmek olacak. Burada Manisa'da bize oy veren, vermeyen herkese sesleniyoruz. Seçimi sandıkta bıraktık. Manisa'daki yüzde 60'lık başarımızın sebebi geçmişte olan her şeyi bir yana bırakıp Manisa'da parti içinde büyük bir birlikteliği, büyük bir barışı sağlamış olmamızdır. Şimdi Manisa'yı ayağa kaldırmanın zamanı” ifadelerini kullandı.

‘KURALLAR HERKESE EŞİT UYGULANACAK’ Özel, geçmişte olan her şeyi geride bıraktıklarını söyleyerek, “AK Partiye oy atan, MHP'ye oy atan kimse kendini dışarıda hissetmesin. Bu belediyeler onlara da hizmet etmek için var. Ve onlar 'Efendim CHP var. Bundan sonra bize yaşam şansı tanımazlar' diye bir şey yok. Ne esnafı ne müteahhidi ne bir başkası, kurallar neyse herkese eşit uygulanacak. Bunu herkes böyle bilsin" dedi. Geçmiş dönemlerde yapılan birtakım hatalar, eksiklikler, kasıtlar ve kusurlar olduğuna dikkati çeken Özgür Özel, "Küçük hataları, kusurları görmeyiz ama kasıtları ve özellikle kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini, 150 bin liraya yapılacak işin 350 bin liraya yapılmasını, bunların hiçbirini affetmeyiz. Sorumlusu kamu görevlisi de siyasetçi de olsa. Ama onu asla ve asla ve asla bir hesaplaşma, hesap görme şeklinde değil, kanun neyi gerektiriyorsa bilgileri, belgeleri savcılara teslim etme şeklinde objektif bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

'MANİSALILAR EVLADINA SAHİP ÇIKTI' Şehit cenazesinde kendisine gösterilen tepkiyi hatırlatan Özel, "Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel, sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. 'Gelmezseniz iyi olur orada bir provokasyon var' diye uyardılar. 'Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi, dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum' dedim ve o cenazeye geldim. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki, büyükşehir belediyesi personelleri var, Yunusemre Belediyesi'nin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak. Biz 'Özgür Özel, şehit cenazesine gidemez' dedikleri yere gittik. Cenazeye katıldık. Şehrimizden ayrıldık ve ilk bayramda 800 kişiyle birlikte Hatuniye Camii'nde bayramlaştık. Manisalılar evladına sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'HERKESTEN İSRAFI SONLANDIRMAYA KATKI SAĞLAMASINI İSTEYECEĞİZ' Özgür Özel, Türkiye'de yeni bir çağ ve yeni bir çığır açacaklarını belirterek, "Buradan kendi oturduğum ilçeden ve kendi şehrimden şunun müjdesini vermek isterim. Önümüzdeki hafta bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir hafta sonra bir tasarruf genelgesi yollayacağız. Geçmişin şatafatından arınacağız. Dün Denizli'deydik. 45 makam arabası iade edildi. Daire başkanlarını bırakın, daire başkanlarının özel kalemlerine kadar makam arabalarının tahsis edildiği bir süreç var. Herkes belediyeye kendi arabasıyla gelecek. Havuzdaki arabadan kamu görevi çerçevesinde ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra kendi arabasıyla evine dönecek. Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz" diye konuştuk.

'SEÇMENİN VERDİĞİ GÜCÜ MÜZAKERE MASASINDA DA KULLANMAK DURUMUNDAYIZ' AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç'ın CHP'li belediyelere yaptığı ziyaret sorusu üzerine konuşan ise Özel, şunları söyledi: "Bu tip işlerin yapılması siyasetin normalleşmesi. Vatandaşın da arzusudur. Belediyelerimiz kamu binalarıdır. Nasıl vergi dairesine her parti gidebilirse belediyelere de gider buraya hangi partiden bir milletvekili gelirse başımızın gözümüzün üstünedir. Hem büyükşehir hem belediyelerimiz. Doğrusu budur. Bunun yanında ben geçmiş dönemde grup başkan vekiliydim ve işimiz bizim meclisteki partimize kötü bir söz söylese cevabını vermek ve oradaki müzakereyi münakaşayı yönetmek. Tabii kamuoyu 1,5 dakikalık en yüksek tansiyonlu yerlerini görüyordu. Ama normal şartlarda siyasette münakaşayla müzakere birlikte yürür. Önemli olan nezaketi terk etmemek. Ayrıca partilerin genel başkanlarının en doğru ilişki biçimini yönetmek gibi bir sorumlulukları var. Biz 31 Mart'a kadar ikinci partiydik ve o zaman birinci partiye düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlardı. Bayramda telefon açmak bize düşer, ilk ziyareti yapmak bize düşer, gerilimi düşürmek bize düşer, el uzatmak bize düşer. Müzakere etmek, mücadele etmeye mani bir iş değildir. Hatta en etkin mücadele yöntemi, müzakereye dayalı mücadele yöntemidir. Kurtuluş Savaşı yaşandı bitti. Düşman kovuldu ama en önemli başarı Lozan'da sağlandı. Lozan, mağlup devletlere dünyanın en büyük devletlerine Osmanlı'nın tapu senedini imzalatmaktı. Önce güçlü olacaksınız sonra da müzakereyle o gücünüz tescil edeceksiniz. Biz seçmenin bize verdiği gücü müzakere masasında da kullanmak durumundayız. Yoksa 'Ben kimseyle görüşmüyorum' dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün. Ama biz bu kadar çok hizmet etmemiz gereken belediye lehimizdeyken müzakereyi sürdüreceğiz. Ama sonuç alamadığımız yerde siyasetin diğer mücadele enstrümanlarını kullanmaktan da hiç geri kalmayacağız."