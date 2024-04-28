Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlanan 7 ton mesir macunu, 20 dakika boyunca Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 ton mesir macunu, 20 dakikada halka saçıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlanan 7 ton mesir macunu, 20 dakika boyunca Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Halk şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarışırken, festivalde renkli görüntüler yaşandı.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivale, Manisa Valisi Enver Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

        Büyükşehir belediyesi mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde, Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye berat vermesinin ardından Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden, alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı.

        ŞEMSİYE AÇIP, TERS ÇEVİRDİLER

        20 dakika boyunca 41 ayrı noktadan 7 ton mesir macunu, saçıldı. Bazıları, çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek, mesir macunu topladı. Halk, şifalı olduğu belirtilen macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Mesir macunları camiye yakın binalardan da saçıldı. Öte yandan festivalde, 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı.

        MESİRİN TARİHÇESİ

        Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak, hazırlanan macunu yiyen Hafsa Sultan sağlığına kavuşur. Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan, daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart günü Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.

        41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

        483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

        "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin (2)
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin (2)
        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu'nun seç...
        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu'nun seç...
        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Batman Valisi Canalp, TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'u kutlad...
        Batman Valisi Canalp, TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'u kutlad...