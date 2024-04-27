Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu'nun seçilmesiyle ilgili açıklama:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesine ilişkin, "Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti'de Genel Başkanlığa Dervişoğlu'nun seçilmesiyle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesine ilişkin, "Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz." dedi.

        484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılan Özel, Sultan Cami önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşün ardından gazetecilere Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesini değerlendiren Özel, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide, parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkanvekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dervişoğlu'nu en kısa sürede tebrik için ziyaret edeceğini dile getiren Özel, "İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun." diye konuştu.

        Özel, İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'in de değerli bir insan olduğunu, Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi bulunduğunu kaydederek, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından olduğunu söyledi.

        Akşener'in kurultaydaki veda konuşmasının çok anlamlı olduğunu belirten Özel, "Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
        Turgutluspor - Batman Petrolspor: 2-3
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin
        Batman Valisi Canalp, TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'u kutlad...
        Batman Valisi Canalp, TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'u kutlad...
        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
        Turgutluspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor, TFF 2. Lig'e yükseldi
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da belediyeleri ziyaret etti:
        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi
        Salihli'de mısır tarlasında 550 kök kenevir ele geçirildi