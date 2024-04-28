Özgür Özel: Kimse kendini dışarıda hissetmesin (2)

FENERALAYINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında CHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ardından çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, 484’üncü Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen bazı etkinlikleri izledi. Özel, akşam saatlerinde ise mesir festivali kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı. Sultan Camii önünde başlayan fener alayına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve binlerce vatandaş katıldı. Şehzadeler Mehter Takımı eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleşti, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Fener alayı Kıraç’ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı. Özgür Özel, fener alayı etkinliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik bir yarış hem o partiye hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz de dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkan vekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

'BİZ KENDİSİNE HAKKIMIZI HELAL EDİYORUZ' Meral Akşener'in çok değerli bir insan olduğunu belirten Özel, "Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mimarlarından bir tanesidir. Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana, biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun" diye konuştu.