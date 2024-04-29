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        Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda, bu sezon 120 bin ton karşılığı 300 milyon dolarlık ihracat yapılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:03
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        Kirazda 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
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        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda, bu sezon 120 bin ton karşılığı 300 milyon dolarlık ihracat yapılması bekleniyor.

        Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, geçen yıl 55 ülkeye 83 bin ton kiraz satarak 215 milyon 796 bin dolar döviz girdisi sağladı.

        İhracatta ilk sırada 95,5 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 43,8 milyon dolarla Rusya ve 14,2 milyon dolarla Avusturya takip etti.

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde erkenci türlerde başlayan hasat, olgunlaşan diğer türlerle devam ediyor.

        Bölgede özellikle parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla tercih edilen "Ziraat 0900" türü, üreticinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

        Gün ağarırken toplanmaya başlanan kiraz, kasalarla alım merkezlerine götürülüyor. Burada tüccarların sıkı pazarlıklarla aldığı kirazlar paketlendikten sonra raflara doğru yola çıkıyor. Yakın ülkelere tırlarla sevk edilen kiraz, uzak ülkelere ise hava yoluyla ihraç ediliyor.

        Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kiraz ihracatında sezonu erkenci ürünlerle açtıklarını, iyi bir yıl geçirmeyi dilediklerini söyledi.

        Türkiye'nin kirazda hem üretim miktarı hem çeşitte dünya lideri olduğunu, bu üründen elde edilen katma değeri yükseltmeye odaklandıklarını dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

        "Bu sene sezonu artışla kapatırız diye düşünüyoruz çünkü geçen sene rekolte düşüktü, yağışlar çok oldu. Mantar hastalığı ciddi anlamda sorun yaşattı. Umarım hava şartları da iyi gider. Kirazlarımızı da değerli bir şekilde pazarlarız. Bu sene yaklaşık 120 bin ton kiraz ihracatı hedefi belirledik. Fiyat şartlarına göre de 300 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum."

        - Yeni bahçelerle üretim artıyor

        Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Manisa'da 91 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 45 bin ton kiraz üretildiğini belirterek, ilin erkenci kiraz üretim merkezi olmasının bölgedeki üreticiye büyük avantaj sağladığını ifade etti.

        Manisa'da yeni açılan kiraz bahçelerinin verime geçmesiyle ilin üretiminin daha da artacağına dikkati çeken Öztürk, "Manisa'yı özel kılan asıl husus, kuzey yarım kürenin en erken kirazını çıkartması. Dolayısıyla çok katma değerli bir ürün elde etmiş oluyoruz ve doğrudan ihracata da gönderdiğimiz bir ürün." dedi.

        Manisa'da nisandan ağustos sonuna kadar farklı çeşitlerde kiraz hasat edildiğini anlatan Öztürk, "Bu sezon ortalama her yıl aldığımız verimleri bekliyoruz. Sahada gözlemlerimiz o şekilde. Üreticilerimiz için de bereketli yıl diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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