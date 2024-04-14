Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Yoğun dumanın etkili olduğu binada bulunan vatandaşlar ise itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.

Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle söndürme çabalarına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, bahçeye ve park halindeki motosiklete sıçradı.

Peker Mahallesi 1702. sokakta yer alan bir apartmanın giriş katındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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