Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor: 2-2

1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Maç öncesi Manisa FK oyuncuları, Eyüpspor oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Konuk ekip 13'üncü dakikada Ampem, 20'nci dakikada Seslar'ın golleriyle üstünlük sağladı. Manisa temsilcisi bu gollere 32'nci dakikada Topalli, 47'nci dakikada Bekir'le yanıt verdi. Eyüpspor'da Bekir, 58'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Manisa FK 33, Eyüpspor 68 puana ulaştı.

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