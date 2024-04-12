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        Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor: 2-2

        STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü AydınMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Sertan, Graovac (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:20 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:25
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        Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor: 2-2
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        STAT:Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Sertan, Graovac (Dk. 70 Muhammed Ensar Akgün), Sinan, Alberk, Oğuz (Dk. 70 Rroca), Burak, Topalli (Dk. 79 Doğukan), Bekir, Diallo (Dk. 70 Mary), Lima (Dk. 89 Dokanovic)

        EYÜPSPOR: Muhammed Birkan - Melih, Metehan, Claro, Ömer (Dk. 61 Murat), Tugay (Dk. 61 Taşkın), Seslar (Dk. 76 Regattin), Saiz (Dk. 61 Recep), Bekir, Ampem, Thuram (Dk. 81 Bruno)

        GOLLER: Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir (Manisa FK), Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Oğuz, Muhammed Ensar (Manisa FK), Tugay, Saiz (Eyüpspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 58 Bekir (Eyüpspor)

        1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Maç öncesi Manisa FK oyuncuları, Eyüpspor oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Konuk ekip 13'üncü dakikada Ampem, 20'nci dakikada Seslar'ın golleriyle üstünlük sağladı. Manisa temsilcisi bu gollere 32'nci dakikada Topalli, 47'nci dakikada Bekir'le yanıt verdi. Eyüpspor'da Bekir, 58'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Manisa FK 33, Eyüpspor 68 puana ulaştı.

        13'üncü dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Thuram'ın içeriye çevirdiği topla altı pasta buluşan Ampem’in kale dibinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        20'nci dakikada Thuram'ın ceza sahasına girip içeriye çevirdiği pasında topla buluşan Seslar'ın penaltı noktasından kaleye şutunda top filelere gitti: 0-2.

        32'nci dakikada Manisa FK'nın hızlı kullandığı taç atışında topla buluşan Topalli ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe iyi vurdu: 1-2.

        39'uncu dakika kaleci Muhammed Birkan'dan topu çalan Lima, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya, penaltı noktasını gösterdi.

        41'inci dakikada topun başına geçen Lima'nın yerden kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        47’nci dakikada çalımlarıyla ceza sahasına giren Diallo savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken, seken top Bekir'in önüne düştü. Bekir'in sert şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-2.

        84'üncü dakikada Manisa FK'nın Alberk ile bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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