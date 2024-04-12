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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Bekir Karadeniz, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 71 John Mary), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Rroca), Topalli (Dk. 79 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 89 Dokanovic)

        Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram (Dk 62 Murat Uçar), Tugay Kacar (Dk. 62 Taşkın İlter), Seslar (Dk. 76 Regattin), Bekir Yılmaz, Saiz (Dk. 62 Recep Niyaz), Ampem, Thuram (Dk. 82 Bruno)

        Goller: Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor), Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir Karadeniz (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 58 Bekir Yılmaz,

        Sarı kartlar: Dk. 36 Tugay Kacar, Dk. 59 Saiz (Eyüpspor), Dk. 45+3 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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