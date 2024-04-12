Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Bekir Karadeniz, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 71 John Mary), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Rroca), Topalli (Dk. 79 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 89 Dokanovic)
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram (Dk 62 Murat Uçar), Tugay Kacar (Dk. 62 Taşkın İlter), Seslar (Dk. 76 Regattin), Bekir Yılmaz, Saiz (Dk. 62 Recep Niyaz), Ampem, Thuram (Dk. 82 Bruno)
Goller: Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor), Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir Karadeniz (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 58 Bekir Yılmaz,
Sarı kartlar: Dk. 36 Tugay Kacar, Dk. 59 Saiz (Eyüpspor), Dk. 45+3 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)
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