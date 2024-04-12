Manisa Şehir Hastanesinden kalp sağlığı için düzenli ölçüm önerisi

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir, düzenli aralıklarla kolesterol ve kan şekeri ölçümünün birçok hastalığın erken tanısını sağlayacağını bildirdi.

Manisa Şehir Hastanesinden 8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yapılan açıklamada, Doç. Dr. Özdemir'in görüşlerine yer verildi.

Dünyada en fazla ölüm sebebinin kalp damar hastalıkları kaynaklı olduğuna dikkati çeken Özdemir, risk faktörlerinin farkına varılması durumunda pek çok ölümün önlenebileceğine işaret etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu risk faktörlerini diyabet, hipertansiyon özellikle son dönemlerde artan tütün kullanımı şeklinde sıralayabiliriz. Öncelikle önlenebilir risk faktörlerinden tütün ve elektronik sigara kullanımı son yıllarda giderek artıyor. Bunlar azaltıldığında aslında birçok kardiyovasküler hastalığın risk faktörlerini en başından engellemiş oluyoruz. Çünkü bu risk faktörleri doğrudan ya da dolaylı olarak diğer risk faktörlerini de etkileyebiliyor. Örneğin tütün kullanımı, diyabeti ve hipertansiyonu etkileyerek kalp krizi, serebrovasküler hastalıklar; inme ve buna bağlı olarak felç gibi bunların dışında akut arter tıkanıklıkları, periferik arter hastalıkları gibi sekonder hastalıklara sebep olabilir ve damar sistemini tıkayabilir. Düzenli aralıklarla yılda bir kez kolesterol değerleri, üç ayda bir de kan şekerlerinin ölçümüyle birçok hastalığın erken tanısını sağlayabiliriz."