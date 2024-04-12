Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor İnfo Yatırım maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Sinan Sağlam ile James Anderson'ın tedavisi devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Muradiye Spor Salonu'nda Başantrenör Hakan Demir yönetiminde antrenman yapan Manisa ekibi, yarın Bursa'ya hareket edecek.

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