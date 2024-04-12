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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor İnfo Yatırım maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'a konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:44
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor İnfo Yatırım maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'a konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Muradiye Spor Salonu'nda Başantrenör Hakan Demir yönetiminde antrenman yapan Manisa ekibi, yarın Bursa'ya hareket edecek.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala 40 puanla 5. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor İnfo Yatırım maçını kazanarak play-off turu için avantajını sürdürmek istiyor.

        Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Sinan Sağlam ile James Anderson'ın tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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