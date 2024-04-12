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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:00
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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Bayram F'nin kullandığı 10 BH 890 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Berat Ö idaresindeki 45 ACU 045 plakalı otomobille Nuriye Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada hafif şekilde yaralanan iki otomobildeki toplam 6 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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