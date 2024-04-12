Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bayram F'nin kullandığı 10 BH 890 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Berat Ö idaresindeki 45 ACU 045 plakalı otomobille Nuriye Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan iki otomobildeki toplam 6 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
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