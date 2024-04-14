Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan Halit Gürpınar (41) tambura sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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