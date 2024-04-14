Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ahmet A'nın kullandığı 45 AKE 700 plakalı otomobil ile Hasan T'nin idaresindeki 35 BSE 778 plakalı otomobil, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 45 AKE 700 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Ahmet A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan sürücü Ahmet A. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Bayram Can U. ve Gülistan T. ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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