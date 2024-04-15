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        Turgutluspor 3 haftada tüm umutlarını yitirdi

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor 3 maçta tüm umutlarını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:34
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        Turgutluspor 3 haftada tüm umutlarını yitirdi
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor 3 maçta tüm umutlarını yitirdi. Grupta 3 hafta önce ikinci sıradayken Eynesil Belediyespor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde kapatıp 4-2 mağlup olan Turgutlu, lider Batman Petrolspor'u yakalamak için büyük fırsatı tepince havlu attı. O maçın ardından Teknik Direktör Ramazan Çelik'le yollarını ayırıp takımdaki 7 oyuncuyu kadro dışı bırakan kırmızı-siyahlı ekip, dümeni devralan Eray Gülay yönetiminde Amasyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Pazarspor'a da deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Grupta şampiyonluktan sonra ikincilik ve üçüncülük şansını da kaçıran Turgutluspor hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak. Play-Off'un ilk turunda kendisi gibi bitime 1 maçı kalıp şu an 3 puan gerisinde olan Efeler 09 SFK'yla eşleşmesi kesin olan Turgutlu, bu haftayı bay takım olarak geçtikten sonra son hafta şampiyonluk yarışındaki lider Batman Petrolspor'u konuk edecek.

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