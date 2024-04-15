Alaşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alaşehirli Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Avcı'nın (71) cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alaşehirli Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Avcı'nın (71) cenazesi toprağa verildi.
Hacıbey Mahallesi’ndeki Barış Manço Parkı'nda yürüyüş yaparken rahatsızlanan ve kalp krizi bulgusuyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Avcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze törenine Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç da katıldı.
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