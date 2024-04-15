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        Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:27
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        Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Barbaros Mahallesi 4470. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Bu sırada sokağa yakın mahalle bekçileri de olay yerine gitti. Kavgada M.G. (30), H.G. (26) ve H.K. (22) ile kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisini bıçakla yaraladı.

        Şüpheli M.G. olay yerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralanan 3 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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