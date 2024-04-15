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        Manisa'da sepetli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolun kenarına devrilen motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:05
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        Manisa'da sepetli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolun kenarına devrilen motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Arabacıbozköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Hakkı Özhun'un (65) kullandığı sepetli motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, Özhun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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