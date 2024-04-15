Manisa'da sepetli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolun kenarına devrilen motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolun kenarına devrilen motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arabacıbozköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Hakkı Özhun'un (65) kullandığı sepetli motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, Özhun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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